Caio Júnior revela dúvida do Botafogo na sua demissão O técnico Caio Júnior, já contratado para comandar o Grêmio em 2012, contou nesta quarta-feira os bastidores de sua saída do Botafogo. Demitido quando faltavam apenas três rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, ele afirmou, durante o Footecon, fórum internacional de futebol promovido no Rio, que a diretoria botafoguense chegou a voltar atrás na decisão de mandá-lo embora.