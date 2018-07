Caio Júnior testa Grêmio com Marco Antônio de titular

No meio-campo, a mudança foi a saída de Fábio Rochemback, capitão do time na temporada passada, para a entrada do meia Marco Antônio, reforço contratado junto à Portuguesa no fim do ano. Gilberto Silva seguiu entre os reservas. No ataque, Miralles saiu para a entrada de Marcelo Moreno. O boliviano, contratado para ser o parceiro de Kléber, chegou apenas no domingo à Serra Gaúcha e por isso não havia participado do coletivo na segunda-feira.

"Fiz um teste com os três volantes ontem (segunda) e hoje (terça) mudei um pouco para um esquema com dois volantes mais centralizados e dois meias chegando na frente, que é um estilo de jogo que me agrada mais", disse o treinador gremista.

Assim, treinaram entre os titulares: Victor; Mário Fernandes, Saimon, Vilson e Julio Cesar; Fernando, Léo Gago, Marco Antônio e Douglas; Marcelo Moreno e Miralles. O time reserva teve Grohe; Gabriel, Grolli, Pablo e Bruno Collaço; Gilberto Silva, Fábio Rochemback, Felipe Nunes e Marquinhos; Miralles e Leandro.

SILÊNCIO - Era esperada para esta terça-feira a primeira entrevista coletiva do meia Douglas em 2012. O jogador, porém, mudou de ideia quando a imprensa já o esperava. Ele tem contrato com o Grêmio por um ano, mas só deverá entrar em campo se renovar. O meia afirmou que só voltará a falar com os jornalistas quando sua situação estiver resolvida com o clube.