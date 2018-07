Caio Júnior testa mudanças no ataque do Botafogo Em busca ainda da formação ideal, o técnico Caio Júnior promoveu nesta terça-feira duas alterações no time titular do Botafogo. Ele escalou Thiago Galhardo e Alex no lugar de Bruno Tiago e Willian, respectivamente, a fim de dar mais criatividade ao setor ofensivo alvinegro.