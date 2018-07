Caio Júnior testa Souza entre os titulares no Grêmio Caio Júnior esboçou mudanças no time do Grêmio no treino desta quarta-feira. Sob forte calor, o técnico testou Souza e Misael em uma equipe com 12 titulares durante atividade realizada na grama sintética do Estádio Passo D''Areia.