Caio Júnior vê Botafogo pronto para encarar maratona O elenco do Botafogo viaja na tarde desta terça-feira para Porto Feliz, no interior paulista, para realizar a etapa final de preparação para o começo do Campeonato Brasileiro. A equipe estreia no domingo contra o Palmeiras, em São José do Rio Preto, e o técnico Caio Júnior abusou das comparações para analisar as dificuldades que a equipe enfrentará no torneio. Para ele, a equipe está pronta para superar as adversidades.