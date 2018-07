Caio mira primeiro gol pelo Palmeiras na Libertadores

SÃO PAULO - O atacante Caio viveu uma sensação diferente no último domingo. O jovem jogador, de apenas 20 anos, disputou a primeira partida como titular pelo Palmeiras no empate por 2 a 2 com o Mogi Mirim, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. Agora, ele espera ser mantido no time para a estreia da equipe na Libertadores e sonha com o seu primeiro gol pelo clube.

"Foi uma alegria enorme marcar, tanto para mim quanto para a torcida. Mas, infelizmente, durou poucos segundos (risos). Mas a tendência é trabalhar para dar muitas alegrias a essa torcida maravilhosa. O gol vai sair com certeza", afirmou Caio, que teve um gol anulado por impedimento diante do Mogi Mirim.

O jovem admite que vai precisar controlar a ansiedade para o jogo de quinta-feira com o Sporting Cristal, do Peru, no Pacaembu. "A ansiedade é muito grande. Vamos trabalhar e, com certeza, virá um resultado positivo. Eu estou preparado caso o professor opte por me colocar", disse o jogador, um dos 30 inscritos na competição pelo Palmeiras.

Caio também fez um balanço positivo do seu desempenho no jogo com o Mogi Mirim. "É uma grande honra vestir esta camisa. Todos nós sabemos o valor que ela tem. Eu, particularmente, acho que fui bem. E agora é focar e tentar dar o melhor para ajudar o grupo", afirmou.