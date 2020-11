Caio Paulista entra no fim, garante vitória do Fluminense e comemora reabilitação

Depois de duas derrotas seguidas, o Fluminense conseguiu se reabilitar no Brasileirão, mesmo jogando fora de casa, para se manter na parte de cima da tabela. Neste domingo, o time carioca venceu o Internacional, pelo placar de 2 a 1, no estádio Beira-Rio. Depois de sair em desvantagem, Lucca fez um gol olímpico e Caio Paulista marcou o tento da vitória.

"Muito importante fazer gol para pegar mais confiança para sequência do campeonato. Ajudei a consolidar esses três pontos que é importante para nosso time. Feliz pela vitória da equipe", comemorou o jovem atacante, de 22 anos, em entrevista após a partida. A vitória encerrou uma série ruim, com as derrotas para o Palmeiras (2 a 0) e Grêmio (1 a 0).

Leia Também Fluminense informa que Dodi rejeitou renovação e não joga mais pelo timeFluminense informa que Dodi rejeitou renovação e não joga mais pelo time

Esse é apenas o segundo gol de Caio Paulista como profissional. O primeiro aconteceu também no Brasileirão, na 16.ª rodada, no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG. Neste domingo, contra o Inter, ele entrou aos 30 minutos do segundo tempo e precisou de apenas cinco em campo para marcar o gol da vitória.

Com o resultado, o Fluminense aparece na quinta posição, com 35 pontos. Um a menos do que o próprio Internacional, que tem 36 e é o primeiro time dentro do G4 do Brasileirão. A equipe carioca terá mais de uma semana para se preparar para o próximo jogo. Afinal entra em campo apenas no dia 30, segunda-feira, às 20h, quando recebe o Red Bull Bragantino, no Maracanã.