Caio Ribeiro comemora fim da quimioterapia e anuncia ausência de linfomas: 'A gente venceu'

O comentarista e ex-jogador de futebol Caio Ribeiro anunciou, neste domingo, que encerrou seu tratamento com quimioterapia para curar um linfoma de Hodgkin. Ele passou por exames na última sexta-feira e neles não foram mais detectados os linfomas.

"Fiz o exame, o PET Scan, um tipo de ressonância para ver como estava a resposta ao medicamento, a quimioterapia, e não existe mais nenhum linfoma no meu corpo. Zerado. Não existe nenhum mais risco do câncer continuar. Sucesso absoluto do tratamento", comemorou Caio.

Mesmo com as boas notícias divulgadas, o tratamento ainda não está completamente encerrado. O ex-atacante passará por sessões de radioterapia como medida de prevenção, a fim de evitar o aparecimento de novos linfomas.

"Agora tem uma radioterapia por prevenção. Cheio de saúde, a vida segue, já já estou de volta ao estúdio. Para as crianças, as famílias do Caioba, todos que mandaram mensagem, meu muito obrigado, vocês me ajudaram a passar por isso de forma mais leve. Acabou", disse o comentarista.

No início do mês de setembro, Caio Ribeiro revelou estar fazendo tratamento contra o câncer, que foi descoberto após o aparecimento de um caroço no pescoço. Desde então, como medida de precaução, o comentarista se afastou das transmissões e programas da TV Globo presenciais e tem feito seu trabalho em home office. Neste domingo, participou por vídeo da transmissão de Chapecoense x São Paulo, com Cléber Machado e Casagrande.