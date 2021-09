Caio Ribeiro revela luta contra um câncer: 'Tenho certeza que já ganhamos essa'

O ex-jogador Caio Ribeiro divulgou nesta sexta-feira um vídeo em seu Instagram para revelar que está com câncer. O comentarista da TV Globo explicou que foi diagnosticado com um linfoma após o surgimento de um caroço em seu pescoço e que está na penúltima sessão de quimioterapia.

"Vamos passar por isso juntos. Falta pouco", afirmou Caio Ribeiro, que, na sequência, explicou como descobriu. "Foi na Fisio (que faço prevenção pro meu joelho) que descobri o caroço no pescoço. Fui até o hospital, fiz exames, punções e saiu o diagnóstico: Linfoma de Hodgkin."

O comentarista afirmou que o pior já passou. "Super tratável e com chances enormes (mais de 90 % de cura). Dos males o menor. Já está no final e tenho certeza que já ganhamos essa luta. É só uma questão de tempo. A cabeça tá forte, o corpo reagindo bem e lidando bem com a medicação."

Apesar da queda de cabelo, uma das consequências do tratamento, Caio Ribeiro decidiu continuar trabalhando normalmente. "Estou com energia, mas talvez vocês me vejam um pouquinho mais abatido e mais careca no ar", afirmou o comentarista, que adiantou estar escalado para Brasil e Argentina, domingo, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

O ex-jogador aproveitou para agradecer sua mulher e aos pais, além do suporte que recebeu da Globo. "O que me destrói é ver as pessoas que vc ama sofrendo por sua causa", disse Caio Ribeiro, que considerou importante divulgar o seu caso para que possa gerar um debate sobre o assunto.