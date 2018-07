Caio Rocha é eleito o novo presidente do STJD O jurista Caio César Vieira Rocha é o novo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Em votação secreta nesta quinta-feira, ele recebeu sete de um total de nove votos dos auditores do Pleno e agora assume o cargo para um mandato de dois anos. O auditor Décio Neuhaus foi o outro lembrado, com os dois votos restantes.