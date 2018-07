Caio vive a expectativa de ser titular no Botafogo Considerado o talismã do Botafogo, o atacante Caio não esconde a vontade de enfim conquistar o seu espaço no time titular. Após marcar gols importantes, sendo o última na vitória por 3 a 2 sobre o Fluminense, que garantiu a vaga na final da Taça Rio, o jovem jogador vive a expectativa de começar jogando neste domingo, na decisão diante do Flamengo, no Maracanã.