Caíque tem nome publicado no BID e pode reestrear pelo Guarani na Série A2

O técnico Umberto Louzer ganhou mais uma opção para escalar o Guarani na sequência do Campeonato Paulista da Série A2. De contrato renovado após uma longa negociação, o atacante Caíque teve nesta quarta-feira o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

+ Goleiro do Guarani, Wallace morre aos 22 anos em acidente automobilístico

Agora ele aguarda ser inscrito pelo Guarani na Série A2, o que deve acontecer nesta quinta-feira. Caso não aconteça nenhum problema, já vai estar à disposição para o jogo desta sexta contra o Batatais, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela quinta rodada. Com seis pontos em quatro jogos, o time campineiro é o sexto colocado.

A tendência, porém, é que Caíque seja apenas opção no banco de reservas, já que Erik e Bruno Mendes estão em alta. O último foi poupado pelo departamento médico do treinamento desta quarta-feira, mas não preocupa. A renovação foi feita após uma frustrada negociação para o exterior que pode acontecer no meio do ano.

Com Caíque, o Guarani tem 22 jogadores inscritos na lista principal. Uma das quatro vagas restantes será preenchida por um goleiro. A diretoria está em busca de um jogador para a posição depois da morte de Wallace no último sábado, em um acidente de carro.

O clube já anunciou que vai aposentar a camisa 12 durante esta competição e que vai paralisar o jogo desta sexta-feira aos 12 minutos e fazer um minuto de silêncio em homenagem ao ex-atleta.