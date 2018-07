Caixa acerta com Paraná e retoma política de patrocínios

O contrato entre as duas partes foi publicado na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União. De acordo com as informações ali reveladas, o Paraná Clube vai receber R$ 2 milhões pelo patrocínio, em contrato provavelmente até o fim do ano - o prazo não foi divulgado pelo banco.

Assim, a Caixa reinicia sua política de patrocínio a clubes de futebol. Desde julho, quando acertou com Chapecoense e Vasco, o banco não acertava com nenhuma nova equipe. A conta total, assim, já beira os R$ 100 milhões. No Paraná, os três principais clubes do Estado foram agraciados.

A Caixa patrocina: Corinthians (R$ 30 milhões), Flamengo (R$ 25 milhões), Vasco (R$ 15 milhões), Vitória, Atlético-PR, Coritiba (cada um por R$ 6 milhões), Atlético-GO (R$ 2,4 milhões), Avaí, Figueirense (cada um por R$ 1,75 milhão), Chapecoense e ASA (R$ 1 milhão).