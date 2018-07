Caixa deve gastar R$ 113 milhões em patrocínios de clubes

A Caixa Econômica Federal anunciou que investirá R$ 83 milhões em patrocínios a dez clubes brasileiros neste ano. A novidade será a inclusão dos clubes de Minas Gerais (Cruzeiro e Atlético Mineiro) entre os times patrocinados pelo banco estatal.

Se o banco estatal renovar o mesmo patrocínio ao Corinthians, de R$ 30 milhões - o contrato vence no fim de fevereiro deste ano - serão aportados R$ 113 milhões nos clubes de futebol em 2016, um pouco maior do que valor investido em 2015, em torno de R$ 100 milhões para 12 clubes.

A Caixa exige que os clubes patrocinados estejam nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Na lista com o patrocínio master estão Flamanego (R$ 25 milhões), Atlético e Cruzeiro (cada um com R$ 12,5 milhões), Atlético, Coritiba, Sport e Vitória (R$ 6 milhões), Chapecoense e Figueirense (R$ 4 milhões) e CRB, de Alagoas (R$ 1 milhão).

A presidente da Caixa, Miriam Belchior, afirmou, em nota, que os patrocínios ao futebol fortalecem a marca do banco e colaboram para a profissionalização da gestão dos clubes. "O apoio ao futebol, assim como a outras modalidades esportivas, aumenta a visibilidade da nossa marca e contribui com o desenvolvimento do esporte", afirmou.

Os patrocínios do banco estão ancorados nos critérios do Profut. Entre outras exigências do governo para aderir ao programa que dá desconta na regularização das dívidas estão gestão fiscal, governança, fortalecimento do futebol feminino, melhoria das condições de trabalho dos atletas e formação de categoria de base. Ainda está prevista a criação de uma modalidade exclusiva de loterias, com destinação dos recursos arrecadados aos clubes que aderirem ao programa.

A Caixa também desembolsará R$ 15,6 milhões em 2016 para patrocinar a Copa Verde, a Copa do Nordeste e o Brasileirão Feminino.

O futebol foi incluído em 2012 entre as modalidades patrocinadas pela Caixa, a partir da assinatura de convênios de folhas de pagamento, fechados com algumas prefeituras e governos estaduais, como revelou o Estado em 2013.

A Caixa também patrocina modalidades olímpicas, com investimentos no Atletismo, Ginástica, Ciclismo e Luta Olímpica, além do apoio ao Paradesporto. O investimento no período de 2013 a 2016, para a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), é de R$ 90 milhões; para a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), no mesmo período, o valor é de R$ 35 milhões.

Já para a Confederação Brasileira de Lutas Associadas (CBLA), os recursos são da ordem de R$ 11,2 milhões. Para o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), R$ 120 milhões. Para o Ciclismo, serão investidos 17 milhões no quadriênio.