CAIXA DOMINA O MERCADO E DISTRIBUI MAIS DE R$ 120 MILHÕES

Maior patrocinadora do futebol brasileiro, a Caixa Econômica Federal estampa a sua marca na camisa de 15 clubes das Séries A, B e C. Só na Primeira Divisão, oito clubes contam com investimentos do banco. A grande maioria dos contratos termina no primeiro semestre de 2015 (após os campeonatos estaduais), e o banco ainda não definiu se vai renovar os acordos vigentes, reduzir ou ampliar as cotas de patrocínio, o que aumenta a preocupação dos clubes já que, diante da carência de patrocinadores no futebol, a Caixa se transformou em um agente fundamental para a saúde financeira dos times.

A estratégia de marketing do banco pode ser influenciada pelas medidas que deverão ser anunciadas nos próximos dias pela nova equipe econômica nomeada semana passada pela presidente Dilma Rousseff para o seu segundo mandato.

Segundo informações do próprio banco enviadas ao Estado, os clubes receberam R$ 112 milhões da Caixa nesta temporada. O líder é o Corinthians, que embolsou R$ 30 milhões. O contrato de patrocínio do Alvinegro é o próximo a vencer, em janeiro de 2015, assim como o do Paraná Clube, e a renovação do acordo por mais um ano ainda não está definida.

O banco iniciou o processo de expansão de exposição da sua marca no futebol em 2012. Naquele ano, a Caixa patrocinou Atlético-PR, Figueirense e Avaí e, no fim da temporada, acertou contrato com o Corinthians. Pelo acordo, a folha salarial do clube, estimada em aproximadamente R$ 8 milhões por mês, passou a ser paga por meio do banco.

Desde 2013, a Caixa começou a investir mais pesado no futebol. Após fechar acordo com o Corinthians, o banco acertou com o Flamengo e passou a estampar a sua marca nas camisas dos dois clubes de maior torcida do País. A cota do Rubro-Negro, no entanto, é menor (R$ 25 milhões por ano) porque o logotipo da empresa está apenas na frente do uniforme, em um dos ombros e no calção – nas costas é a montadora Peugeot que exibe a sua marca.

E o banco faz uma avaliação positiva da estratégia até agora. “Retorno de exposição da marca e interesse negocial são bastante positivos. O retorno de exposição ultrapassa em muito os valores investidos, e a proximidade entre a marca e o público em momentos de lazer e descontração rejuvenesce a imagem da empresa, incorporando à marca atributos inerentes ao esporte”, justifica o banco em nota enviada ao Estado.

Os investimentos para patrocínio de clubes de futebol em 2015, no entanto, ainda são incertos. “O plano de marketing esportivo da Caixa está em elaboração, não sendo possível no momento declarações e comentários em vista do seu teor estratégico”, alega.

O Cruzeiro já foi comunicado que o banco BMG não renovará o contrato de patrocínio para 2015 e conversa com três empresas – uma delas é a Caixa. Como as negociações devem se arrastar, a diretoria admite que pode iniciar a próxima temporada sem patrocinador master na camisa.

O Atlético-MG também já trabalha com a possibilidade de perder o BMG, e o presidente Alexandre Kalil defende que a Caixa tem de ser o próximo patrocinador do clube. A justificativa do dirigente é que, como o banco é público, tem a obrigação de distribuir suas verbas de publicidade para todos os clubes e não apenas para aqueles que o seu departamento de marketing entende serem prioridade e estratégicos.

Cruzeiro e Atlético-MG recebem cerca de R$ 15 milhões cada um por ano com o contrato de patrocínio de camisa com o BMG. Após a dupla dominar o cenário nacional nesta temporada, a expectativa de ambos é conseguir um valor maior para 2013. A Raposa conquistou o bicampeonato brasileiro, enquanto o Galo faturou a Copa do Brasil – ambos estarão na Libertadores do próximo ano. O Cruzeiro chegou a negociar com a Caixa no ano passado, mas na época a diretoria optou por renovar com o BMG.

Por enquanto, a Caixa anunciou oficialmente apenas os seus planos na área social envolvendo clubes de futebol. Nesta semana, por exemplo, dirigentes do CRB, que tem contrato com a Caixa até agosto de 2016, foram à sede da superintendência do banco em Alagoas para discutir ações pontuais para crianças carentes de Maceió com a organização de campeonatos a fim de estimular a prática do esporte.

Para o consultor de marketing e gestão esportiva Amir Somoggi, não é bom para o mercado de patrocínio uma única marca estampar a sua logomarca em tantas camisas. “Para um clube se expandir no mercado doméstico e principalmente no internacional, ele precisa do apoio de patrocinadores. Na Europa, as empresas ajudam os clubes na expansão para outros países com jogos amistosos de pré-temporada, por exemplo. Aqui, a Caixa, com foco exclusivo no mercado doméstico e bancário, limita qualquer alternativa de investimento”, diz.

Somoggi também destaca que dificilmente empresas privadas vão pagar os mesmos valores que a Caixa investe nos clubes atualmente. “Os clubes no Brasil ainda têm uma visão míope em relação ao marketing. Se a Caixa sair seria a bancarrota dos clubes, que passariam a depender quase que exclusivamente das cotas de tevê como única fonte garantida de renda.”

Muitos dirigentes “culpam” a Copa do Mundo pela saída de patrocinadores dos clubes, e alegam que as empresas transferiram suas verbas de publicidade para o torneio. Somoggi, no entanto, diz que na verdade os clubes não souberem aproveitar o Mundial para faturar alto.

“Na Alemanha, o mercado de patrocínio aumentou graças à Copa de 2006. A Alemanha é, hoje, o maior mercado de marketing da Europa. O ambiente em torno do futebol cresceu por conta da Copa. Aqui é o contrário. Temos os clubes com o pires na mão, agradecendo ao investimento de um banco estatal. Se não fosse a Caixa, o mercado estaria numa crise ainda mais profunda.”

Nos Estados Unidos, maior mercado esportivo do mundo, times da NFL, NBA e MLB não podem exibir patrocínio no uniforme.