Corinthians e Fla ficam com 49% da verba da Caixa para a Série A

Ao anunciar um novo contrato com o Corinthians, de R$ 30 milhões por um ano de contrato, a Caixa ampliou ainda mais sua posição de principal patrocinadora do futebol nacional. O banco estatal agora é o patrocinador master de 10 times da Série A do Campeonato Brasileiro, além de ter contratos com o Vasco e o CRB, que disputam a segunda e a terceira divisão, respectivamente.

Todos os contratos têm validade de um ano, sendo que o Vasco (formalizado na última terça-feira) e do Corinthians (anunciado nesta quarta) valem até abril de 2017. Os demais vão durar o ano-calendário de 2016, tendo sido assinados com validade até dezembro.

Por esses 12 contratos, a Caixa vai desembolsar R$ 120,5 milhões, de acordo com o próprio banco. Desse total, R$ 112 milhões irão para as equipes da Série A, que foram divididas em quatro patamares. Atlético-MG e Cruzeiro receberão R$ 12,5 milhões cada, enquanto Vitória, Sport, Coritiba, Atlético-PR vão ganhar pouco menos da metade: R$ 6 milhões cada. Figueirense e Chapecoense ficarão com R$ 4 milhões.

As exceções são os dois times de maior torcida do País. O Flamengo assinou contrato para receber R$ 25 milhões por um ano, enquanto o Corinthians vai ficar com R$ 30 milhões - o valor é o mesmo de 2015, mas a Caixa agora só anunciará na frente da camisa. Juntos, eles somam R$ 55 milhões, de forma que dois clubes receberão 49% do investimento do banco estatal e outros oito ficarão com os 51% restantes.

Mesmo na Série B, o Vasco conseguiu um contrato melhor do que de seis times da Série A e receberá R$ 7,5 milhões por um ano. O CRB, na Série C, é quem tem o menor patrocínio, de apenas R$ 1 milhão.