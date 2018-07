Caixa recua e Palmeiras deve correr atrás de novas empresas

SÃO PAULO - O Palmeiras tinha quase tudo certo para que a Caixa Econômica Federal fosse a patrocinador master de camisa do clube, mas o acordo não deve acontecer mais. O presidente Paulo Nobre ouviu de representantes do banco que eles pretendem diminuir os investimentos no futebol neste ano, de modo que novo patrocínio seria deixado de lado. Mesmo assim, o possível acordo não está totalmente descartado, já que Nobre ainda tenta um acerto parcial. Durante reunião do Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras, o dirigente avisou seus pares do clube que a situação é quase inviável.

O Palmeiras não tem patrocínio master fixo desde maio do ano passado e a diretoria quer que o time já tenha uma marca forte na data do aniversário de centenário do clube, dia 26 de agosto, e também para o Campeonato Brasileiro, que começa em uma semana. Nobre já repassou mais de R$ 80 milhões ao clube, usando seu nome para pegar empréstimos em bancos. Embora tenha assegurado que não colocaria dinheiro do próprio bolso no Palmeiras, o presidente se viu obrigado a tomar a decisão para tentar diminuir a crise financeira.

Por isso, não está descartado que a diretoria continue seu trabalho para fazer dinheiro. O repasse de alguns jogadores, diminuindo assim a folha de pagamento, é uma alternativa. Desde que assumiu o comando do Palmeiras, Paulo Nobre convocou José Carlos Brunoro, seu homem forte na gerência do futebol e de marketing, para ajudá-lo nessa missão.