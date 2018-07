Caixa será patrocinadora master do Corinthians até 2014

O contrato com a Caixa encerra um hiato que vinha desde abril, quando chegou ao fim o contrato entre o Corinthians e o Grupo Hypermarcas, deixando o clube paulista sem um patrocinador master. Nesse meio tempo, a diretoria fechou anúncios pontuais, como da Iveco, que esteve na camisa alvinegra nos últimos jogos da Libertadores.

A estreia da Caixa no uniforme do Corinthians será já neste sábado, no clássico contra o Santos, no Pacaembu, pela penúltima rodada do Brasileirão. Com o acordo, o banco será o único patrocinador de camisa no Mundial de Clubes, uma vez que a Fifa proíbe mais de uma marca no uniforme na competição.

O Corinthians e a Caixa não informaram cláusulas nem valores envolvidos no contrato, mas a diretoria do clube trabalhava para arrecadar R$ 35 milhões ao ano. O banco não deverá ter exclusividade, uma vez que outros contratos seguem em vigor. Atualmente a camisa já tem Fisk (barra da camisa), TIM (interior do número) e Nike (fornecedora de material esportivo).