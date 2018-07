Caju, que jogava na várzea no ano passado, foi cartada de Enderson

Enderson Moreira aos poucos supera focos de rejeição ao seu trabalho. Em cinco jogos sob sua direção, foram três vitórias, um empate e uma derrota.

Na quinta-feira, Enderson vai tentar romper mais uma barreira: ganhar o seu primeiro jogo como visitante, contra o Atlético-MG, no Independência, em Belo Horizonte. Nessa partida, o time não terá David Braz, que vai cumprir suspensão pelo terceiro amarelo, mas, em compensação, voltarão o capitão Edu Dracena e Arouca, que foram poupados domingo.

A maior surpresa de Enderson contra o Figueirense foi a escalação de Caju na lateral esquerda. Baiano de Irecê, o jogador de 19 anos jogava no ano passado na várzea, pela Associação Atlética da cidade paulista de Altair, para onde se mudou com a família aos cinco anos. Promovido para o time profissional por Oswaldo de Oliveira em agosto, Caju, cujo nome de registro é Wanderson de Jesus Martins, mora no alojamento da Vila Belmiro e suou frio em sua primeira coletiva de imprensa, para oito jornalistas, ontem à tarde, no CT Rei Pelé. “Estou tremendo. É mais difícil falar aqui do que foi jogar a primeira vez no time principal”, disse o garoto.

Para Enderson, Caju foi bem na estreia. “Ele apareceu bem na frente, teve personalidade e essas características são boas para o primeiro jogo de um garoto que estava na várzea até outro dia.”