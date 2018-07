Caju sofre grave lesão e fica fora do Santos no restante do Paulistão

As lesões são mesmo um dos grandes problemas do Santos neste início de temporada. Nesta quarta-feira, o clube revelou que o lateral-esquerdo Caju sofreu uma grave contusão na coxa esquerda e não terá condições de ser aproveitado na sequência do Campeonato Paulista.

Caju se lesionou durante o treinamento do último domingo do Santos. Após exames e avaliações, o departamento médico do clube da Vila Belmiro diagnosticou que o camisa 3 sofreu uma lesão subtotal no músculo reto femoral da coxa esquerda.

Com isso, o Santos deverá solicitar a substituição de Caju da lista de inscritos do clube para a sequência do Paulistão. O departamento médico já prepara a documentação para enviar à Federação Paulista de Futebol demonstrando que o seu jogador não estará recuperado até o final do torneio estadual.

Assim que receber o aval da entidade, o Santos vai substituí-lo por outro jogador, sendo que Daniel Guedes é favorito para ficar com a sua vaga na lista de inscritos. E aí ele se juntará ao recém-contratado Matheus Ribeiro para ficar como um dos reservas de Zeca, titular absoluto da lateral esquerda do Santos.

OUTROS PROBLEMAS

O Santos ainda não conhece a gravidade da lesão sofrida pelo meia Léo Cittadini na última terça-feira, no empate por 0 a 0 com o Ituano. O jogador precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do duelo após uma entrada dura de Claudinho, com fortes dores no joelho esquerdo.

De qualquer forma, o técnico Dorival Júnior já sabe que não poderá contar com Renato e Lucas Lima, titulares do meio-de-campo santista, no próximo sábado, quando o time vai receber o Botafogo de Ribeirão Preto, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Paulistão. Já o zagueiro Cleber, livre de suspensão, poderá reforçar o time, que tropeçou nos seus últimos três compromissos no torneio, com duas derrotas e um empate.