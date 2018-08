Calado após expulsão, Felipe Melo treina com os reservas no Palmeiras

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, tentou retomar a rotina nesta sexta-feira. Após ser expulso na derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores, no Allianz Parque, o jogador trabalhou na Academia de Futebol junto com os reservas na reapresentação do elenco e não se manifestou sobre o cartão vermelho recebido com três minutos de partida.

Apesar de muito ativo nas redes sociais, Felipe Melo não fez nenhuma publicação depois do jogo. O próprio clube orientou o jogador a não se manifestar, para evitar mais polêmica sobre o lance. O cartão vermelho irritou bastante a torcida palmeirense. A expulsão foi a segunda dele na temporada e dificultou a tarefa do time, que atuou por 98 minutos com um atleta a menos em campo.

A derrota valeu a classificação palmeirense para as quartas de final do torneio. O próximo adversário será o Colo Colo, do Chile. Antes disso, no domingo, o time paulista vai enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é o técnico Luiz Felipe Scolari mandar a campo uma formação alternativa, para preservar os atletas.

O treino desta sexta-feira foi aberto apenas durante o aquecimento. No domingo a possível formação titular deve ter: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luís; Felipe Melo (Thiago Santos), Jean, e Lucas Lima; Artur, Hyoran e Deyverson.