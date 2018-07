Calado e abatido, Botafogo desembarca no Rio com apoio de torcedores

Menos de 24 horas depois de perder para o Grêmio em Porto Alegre e ser eliminado nas quartas de final da Libertadores, o Botafogo desembarcou nesta quinta-feira à tarde no Rio. Os jogadores preferiram não falar com a imprensa e trouxeram no rosto o abatimento pela queda e a impossibilidade de lutar pelo primeiro título da competição de sua história.

A eliminação, porém, não impediu que a torcida manifestasse seu apoio ao time. Nesta quinta, dezenas de botafoguenses foram ao Aeroporto Santos Dumont, aplaudiram e cantaram os nomes dos jogadores. E apesar do abatimento, os atletas pararam para tirar fotos com os fãs.

Entre torcida e jogadores, a sensação parecia a mesma. A tristeza pela eliminação não diminuiu o reconhecimento pela grande campanha do time, considerado azarão da competição. E se não falaram no aeroporto, este também foi o tom das postagens dos jogadores nas redes sociais.

"Chegamos perto de um sonho, que, infelizmente, ainda não se concretizou. O que conforta e alivia é saber que fizemos tudo ao nosso alcance durante as batalhas! Tenho orgulho de fazer parte desta família que trabalha duro e se sacrifica ao máximo para honrar esta grande camisa! Com o nosso empenho e apoio de toda a nossa torcida, vamos em busca da Libertadores em 2018!", escreveu o capitão Joel Carli no Instagram.

A caminhada botafoguense foi longa e começou no início de fevereiro, na segunda fase preliminar, diante do Colo Colo. Depois de um outro confronto eliminatório, com o Olimpia, o time finalmente foi à fase de grupos, na qual passou na segunda posição. Nas oitavas, duelo com outro campeão da Libertadores, o Nacional-URU, e novo triunfo botafoguense. Mas diante do Grêmio, o empate por 0 a 0 em casa e a derrota por 1 a 0 fora derrubaram os alvinegros.

"O Botafogo, de desacreditado para muitos, passou a ser olhado com outros olhos. E assim caímos em mais um mata-mata em que lutamos, nos dedicamos e honramos essa camisa. Agora, a tristeza vem, pois estávamos tão perto de realizar esse sonho. Mas não temos tempo para lamentar. O orgulho e a gratidão por esse grupo fazem com que a gente sonhe novamente com esses momentos em uma nova oportunidade", comentou Pimpão.

Imediatamente após a queda, o técnico Jair Ventura e os jogadores ressaltaram o compromisso de levar o Botafogo novamente à Libertadores. Atualmente, o time é o sétimo colocado do Brasileirão, à beira do G6. Por isso, precisa vencer na competição, pela qual enfrenta o Coritiba no domingo, no Couto Pereira.

"O sentimento ainda é de tristeza por tudo que passamos e construímos desde o início da temporada. E pela relação que criamos com a Libertadores. Mas o orgulho que todo este grupo tem por tudo isso que construímos é imenso. Que possamos levantar rápido a cabeça e recolocar o Botafogo na Libertadores. O que vivemos não se compara. E esse sentimento ninguém entende", escreveu o goleiro Gatito Fernández.