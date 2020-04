Calamidade pública faz Flamengo ampliar férias coletivas até 24 de abril

A manutenção do estado de calamidade pública por causa do coronavírus foi o motivo apresentado pelo Flamengo para ampliar as férias coletivas de seus funcionários por mais dez dias. O período foi estendido de 14 para 24 de abril, em comunicado emitido nesta sexta-feira, no qual informa que o pagamento das férias vai acontecer no dia 5 de maio.

As férias dos jogadores, por enquanto, está mantida até 20 de abril. Tudo vai depender da evolução da covid-19 nos próximos dias. Com a orientação das autoridades de saúde, a diretoria rubro-negra monitora a situação para saber se precisará prolongar também o isolamento dos atletas.

Depois de um ano de 2019 vitorioso, no qual somou os títulos carioca, brasileiro e da Libertadores, a equipe da Gávea conseguiu manter o elenco e o ritmo em 2020, com mais três taças conquistadas.

Até a segunda semana de março, quando o futebol foi paralisado no Brasil, o time do técnico Jorge Jesus há havia sido campeão da Taça Guanabara, da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana.