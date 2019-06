Calazans aproveita desfalques e pode estrear como titular do São Paulo

Contratado há três semanas do Fluminense, o atacante Marquinhos Calazans pode fazer sua estreia como titular do São Paulo nesta quinta-feira, contra o Atlético-MG, pela nona rodada do Brasileirão. Ele disputa a vaga de Everton, que sofreu lesão muscular na partida diante do Avaí e será desfalque.

Calazans, inclusive, foi o escolhido para substituir Everton ainda no primeiro do jogo do último sábado. Foi a segunda atuação dele pelo São Paulo - já havia entrado na etapa final do empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, na semana passada.

Calazans tem tido chances principalmente por causa dos desfalques do São Paulo. Além de Everton, o técnico Cuca não pode contar com Antony, que está com a seleção olímpica no Torneio de Toulon, na França.

Quem briga por Calazans pela vaga de titular no jogo contra o Atlético-MG é o meia Vitor Bueno. Embora tenha iniciado as duas últimas partidas, Vitor Bueno pode perder espaço com a volta de Hernanes.

A provável escalação do São Paulo tem: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Hudson e Hernanes; Calazans (Vitor Bueno), Toró e Alexandre Pato.

O São Paulo finaliza a preparação nesta quarta-feira, em treino realizado no CT do Cruzeiro. O jogo contra o Atlético-MG será na quinta, às 20h, no Independência.