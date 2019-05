Calazans é regularizado e pode reforçar o São Paulo no domingo

O meia-atacante Marquinhos Calazans foi regularizado nesta sexta-feira na CBF. Com isso, o jogador pode estrear pelo São Paulo na partida contra o Cruzeiro, neste domingo, pela sétima rodada do Brasileirão.

Calazans foi anunciado como reforço no dia 22 de maio. Ele foi contratado do Fluminense e assinou por três anos com o São Paulo. Já o atacante Brenner foi emprestado ao clube carioca até o fim desta temporada.

Calazans não pôde ser inscrito na Copa do Brasil porque já havia atuado na competição pelo Fluminense. Na última quarta-feira, o São Paulo foi eliminado nas oitavas de final para o Bahia.

O técnico Cuca comandará na manhã deste sábado o último treino do São Paulo antes da partida contra o Cruzeiro. A equipe tem uma série de desfalques: Everton, Liziero, Rojas e Pablo (departamento médico), Antony e Arboleda (seleções) e Gonzalo Carneiro (suspenso preventivamente por doping).

Uma provável escalação do São Paulo tem: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Walce, Bruno Alves e Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê e Hernanes; Helinho, Toró e Alexandre Pato.

O São Paulo recebe o Cruzeiro no domingo, às 16h, no Pacaembu, pela sétima rodada do Brasileirão. A equipe tricolor está em quarto lugar na tabela do campeonato, com 11 pontos.