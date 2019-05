Calazans faz primeiro treino no São Paulo, e Arboleda trabalha com o elenco

Anunciado como reforço na quarta-feira, o atacante Marquinhos Calazans realizou seu primeiro treino no São Paulo na tarde desta quinta, no CT da Barra Funda. Antes da atividade com os companheiros, o jogador realizou testes físicos pela manhã.

Outra novidade no treino desta quinta foi a presença do zagueiro Arboleda, que trabalhou normalmente com o elenco. O defensor foi liberado pelo departamento médico após recuperar-se de estiramento muscular na coxa esquerda. Ele deve ficar à disposição para o clássico contra o Corinthians, neste domingo.

Os volantes Hernanes e Hudson, poupados contra o Bahia por conta de dores musculares, também treinaram em campo. A dupla e o atacante Antony fizeram mm trabalho mais leve que os demais.

Pablo e Rojas, que passaram por cirurgia, apenas correram em volta do campo. Eles voltarão a ficar à disposição no segundo semestre, após a disputa da Copa América.

Nesta quinta, os titulares da partida contra o Bahia realizaram trabalhos regenerativos no Reffis, enquando os reservas treinaram em campo. O elenco volta às atividades na tarde desta sexta-feira.