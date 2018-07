'Caldeirão' chileno não assusta Flamengo na Libertadores

Além de precisar superar o Universidad de Chile por dois gols de diferença, na próxima quinta-feira, na partida de volta da quartas de final da Libertadores, o Flamengo também terá que lidar com a pressão dos fanáticos torcedores da equipe chilena.

Com todos os ingressos destinados à torcida do time da casa já vendidos, o Estádio Santa Laura, local do confronto, será um verdadeiro "caldeirão", pois as arquibancadas com capacidade para 18 mil lugares ficam bem próximas ao campo.

Mesmo assim, o meia Michael afirmou nesta segunda-feira que a pressão da torcida chilena não assustará os jogadores flamenguistas. "Sabemos que vamos jogar em um estádio acanhado, com a torcida em cima o tempo todo. Mas não podemos nos deixar abater por causa disso", afirmou Michael, que atuou no empate em 1 a 1 com o Vitória, no último sábado, em partida válida pelo Brasileirão.

Porém, contra o Universidad de Chile, o meia ainda não sabe se será o titular. "Espero ser mantido no time também para essa partida pela Libertadores", comentou o jogador, que busca se firmar no time principal.

O técnico Rogério Lourenço começará a definir a equipe que enfrentará o Universidad de Chile na tarde desta segunda-feira, em treino no CT Ninho do Urubu.