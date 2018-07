Caldense confia em seus números para surpreender Atlético-MG na final do Mineiro

O treinador da Caldense reforça o objetivo traçado pelo clube para esta temporada. "Disputar a final do Mineiro é uma realização profissional para todos os envolvidos neste projeto. A diretoria tinha o objetivo de montar uma equipe competitiva e a dedicação que foi demonstrada desde o momento da escolha dos jogadores foi responsável por superarmos as expectativas e termos condições de brigar pelo título contra um gigante do futebol brasileiro", analisou Condé. "Disputamos este campeonato com muita vontade já na primeira rodada e, pouco a pouco, fomos cumprindo as metas e passando a almejar algo mais. Neste momento, a satisfação da população de Poços de Caldas e de todos que trabalham no clube é imensa. Mas a inevitável alegria não se transformou em euforia excessiva e nem interferiu na nossa preparação", alertou o técnico.

Sobre a receita para tentar surpreender o Atlético na final, o treinador reforça mais uma vez a seriedade da equipe demonstrada durante o Estadual como arma para o duelo. "Pudemos trabalhar com tranquilidade durante a semana, sabendo que a seriedade pode nos ajudar a fazer uma boa atuação e um jogo parelho contra o Atlético no Mineirão. Precisamos ter equilíbrio durante os 90 minutos, fazer o possível para não cometer erros e, assim, repetir o que conseguimos realizar de bom durante a campanha. Estou feliz com o empenho dos jogadores e iremos muito confiantes para o maior desafio de nossas vidas", ressaltou Condé.

Apesar de estar invicto, Condé minimiza a importância da invencibilidade no momento decisivo do Estadual. "Neste momento, todos nós sonhamos com o título sem escolher o roteiro. Acredito que o fato de chegarmos invictos e com a melhor defesa são fatores que aumentam a autoconfiança dos jogadores, já que, do outro lado, temos um adversário que possui um dos melhores plantéis do Brasil. Mas, a partir de agora, o mais importante é tentar fazer história contra um dos melhores times que o Atlético já montou. Contudo, os bons números nos fortificam e, agora, é preciso colocar em prática o que trabalhamos ao longo dos últimos meses e também ter esperança durante os 180 minutos", concluiu o treinador.

Léo Condé chega à final com 25 jogos no comando da Caldense. São 12 vitórias conquistadas, nove empates e apenas quatro derrotas, somando-se as partidas disputadas nas duas passagens do treinador pelo clube. O aproveitamento de 60% se destaca por ser um rendimento alto para um time sem a estrutura e poder financeiro dos clubes grandes do país.