Caldense e Tombense empatam na abertura das semifinais do Mineiro Líder invicta da primeira fase do Campeonato Mineiro, a Caldense segurou a Tombense neste sábado, em Tombos, no jogo que terminou em 0 a 0 e abriu as semifinais do Campeonato Mineiro. O duelo de volta do mata-mata deverá ocorrer no próximo sábado, em Poços de Caldas, onde o time da casa terá a vantagem de atuar pelo empate para ir à decisão, tendo em vista a melhor campanha que realizou no estágio inicial da competição.