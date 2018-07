Caldense empata com o Ypiranga pelas quartas de final da Série D

A Caldense tem ligeira vantagem no confronto porque avança na competição em caso de empate sem gols na partida a ser realizada no Sul do País.

O time mineiro dominou as ações desde o início, mas não marcou seu gol. Como castigo, sofreu um num contra-ataque, no segundo tempo, marcado por Laerte, de cabeça, aos 10 minutos. O empate aconteceu somente aos 40 minutos com Dinei, de pênalti, quando o time gaúcho estava com dois jogadores a menos, que tinham sido expulsos.

Mais cedo, nesta segunda, o River-PI vencera o Lajeadense-RS por 3 a 0 e abriu boa vantagem na partida de ida. Outros dois confrontos das quartas de final foram abertos no fim de semana. No sábado, o Remo venceu o Operário por 1 a 0 fora de casa, no Estádio Germano Kruger, levando boa vantagem para decidir no Pará no próximo domingo, às 19 horas, no Mangueirão, em Belém (PA).

No confronto paulista entre Botafogo e São Caetano, o time de Ribeirão Preto levou a melhor e venceu por 2 a 1, no Estádio Santa Cruz. A volta, no Anacleto Campanella, será nesta sexta-feira, às 19 horas. O São Caetano precisa vencer por 1 a 0 para garantir o acesso.