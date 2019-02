Caldense x Atlético: onde assistir ao vivo a partida pelo Mineiro

De olho na liderança do Campeonato Mineiro, o Atlético visita a Caldense neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Ronaldão, pela sexta rodada da competição. Para chegar ao topo da tabela, o time de Levir Culpi precisa vencer e torcer por tropeço dos rivais.

Onde assistir Caldense x Atlético?

Caldense x Atlético terá transmissão do canal SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado. O Galo entra em campo com dez pontos e na terceira colocação, com um ponto a menos que América e Cruzeiro, que dividem a liderança. A Caldense aparece na modesta oitava posição, com quatro pontos.

Na última rodada do Mineiro, o O Atlético derrotou o Guarani por 2 a 0 e o Caldense empatou por 2 a 2 com o Tupi. Depois do compromisso pelo estadual, o Galo ainda ficou no 2 a 2 com o Danubio-URU, pelo jogo de ida da pré-Libertadores.

CONFIRA A SEXTA RODADA DO CAMPEONATO MINEIRO

Sábado

16h30 Caldense x Atlético-MG

17h Guarani x Tupi

21h América x URT

Domingo

10h30 Boa Esporte x Tombense

16h30 Villa Nova x Patrocinense

17h Cruzeiro x Tupynambás