'Calejado' no Palmeiras, Fernando Prass é um dos intocáveis de Cuca

Na quarta temporada no Palmeiras, o goleiro Fernando Prass é o mais experiente do elenco em lidar com crises no clube. O jogador veterano vivenciou da campanha na Série B ao status de herói do título da Copa do Brasil no ano passado e é uma das apostas do técnico Cuca para ajudar os companheiros na recuperação da má fase a partir desta quinta-feira, conta o Rio Claro, pelo Campeonato Paulista.

Prass surpreendeu o elenco logo no primeiro dia de treinos em Atibaia, na terça-feira. O goleiro apareceu no gramado com a cabeça raspada, mesmo visual adotado após o título da Copa do Brasil, quando cumpriu uma promessa. Agora, espera se inspirar no momento vitorioso para ajudar o time a se reerguer do momento ruim na temporada.

Fora a Série B e vexames como a derrota para o Mirassol, em 2013, por exemplo, o goleiro também vivenciou as duas outras passagens recentes do Palmeiras em busca de paz. Em ambas, o time obteve resultados melhores no retorno, como no ano passado, quando foi campeão da Copa do Brasil.

Para o quinto jogo de Cuca no Palmeiras, somente o goleiro e o volante Arouca devem completar a quinta partida seguida como titulares. O gol é uma posição em que o novo técnico não tem dúvida de quem é o dono, ao contrário de outros setores. Os testes têm sido comuns, assim como a frequência de substituições.

Goleiro

Ao contrário de outras posições, Cuca não tem dúvida sobre o titular no gol. Fernando Prass atuou em todas as partidas sob o comando do técnico e não perderá o lugar tão fácil.

Lateral

O treinador começou o trabalho com Lucas, mas chegou a apostar em João Pedro durante o jogo no último domingo. Para o quinto jogo no cargo, tentará improvisar volante Jean nesta quinta.

Zagueiros

Vitor Hugo e Edu Dracena são os preferidos de Cuca, mas com o ex-corintiano suspenso, resta se apoiar no retorno do outro titular para formar dupla com Thiago Martins contra o Rio Claro.

Volantes

Os volantes são uma incógnita. Apesar de Arouca ser o titular, não está definido quem são seus colegas e nem quantos vão compor o setor. O time deve ter um trio.

Meias

O setor de criação tem variado muito nos últimos jogos. Allione e Zé Roberto foram as primeiras escolhas de Cuca, mas Robinho, de novo, deve ser a aposta contra o Rio Claro.

Ataque

O paraguaio Barrios deve ganhar a chance nesta quinta-feira no ataque, posição que já teve testes com Alecsandro e Rafael Marques e sofre com o desfalque de Dudu, ainda contundido.