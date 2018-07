Calendário da Copa do Mundo de 2014 pode ser alterado pela Fifa

RIO - A Fifa poderá reabrir o calendário da Copa do Mundo de 2014 depois de descobrir as distâncias e as dificuldades de viajar pelo Brasil. Um informe será entregue neste fim de semana ao presidente da Fifa, Joseph Blatter, com a recomendação para que as duas semifinais do Mundial sejam disputadas no mesmo dia, e não em dias diferentes, como ocorreu na Copa das Confederações.

Pessoas do gabinete de Blatter revelaram ao Estado que a reavaliação deve ocorrer por conta do que se observou no jogo entre Espanha x Itália, que foi disputado há dois dias em Fortaleza.

Para o grupo técnico da Fifa, o fato de os espanhóis terem um dia a menos para descansar e ainda terem de viajar de Fortaleza ao Rio prejudicou a equipe.

"São temperaturas diferentes, umidades diferentes. O Brasil é muito grande. Mas as seleções não podem ser prejudicadas por conta disso", explicou o técnico encarregado de preparar o informe a Blatter.

A gota d’água foi a situação vivida pela Espanha. Para a final do torneio no fim de semana, a seleção terá não apenas um dia a menos para treinar como também terá de fazer uma viagem mais longa que o Brasil. Jogadores, após a partida contra a Itália, reconheciam que o cansaço poderia afetar o desempenho da seleção.

O calendário da Copa foi estabelecido há cerca de um ano e a decisão foi a de levar em conta não apenas o esporte, mas principalmente cálculos políticos do governo federal e da CBF para agradar a governadores estaduais aliados.

A Fifa sequer exigia doze sedes. Mas a CBF optou por levar a Copa a todo o País e ainda garantir que uma sede não ficaria apenas com times "menores". O resultado foi um calendário que obrigará viagens de mais de 8 mil quilômetros para uma seleção entre o primeiro e o último jogo.

Diversas seleções, como EUA e Alemanha, quase classificadas para o Mundial, já quebram a cabeça para escolher onde montarão suas sedes, já que querem ter acesso fácil a aeroporto.

Pela previsão atual, a primeira semifinal da Copa de 2014 ocorre numa terça-feira, em Belo Horizonte. A segunda ocorreria em São Paulo um dia depois. A final está marcada para domingo, dia 13 de julho.

Para chegar ao calendário da Copa, a CBF e a Fifa montaram 51 rascunhos diferentes. Agora, a realidade poderá exigir mais uma mudança.