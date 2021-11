Calendário da Uefa limita chance de amistosos entre a seleção brasileira e europeus antes da Copa

A intenção da comissão técnica de Tite de realizar amistosos entre a seleção brasileira e países europeus não é segredo. A falta destes desafios inclusive abre margem para questionamentos sobre o trabalho do treinador. No entanto, a missão é complicada, e o calendário da Uefa não dá brechas para que esses jogos aconteçam antes da Copa do Mundo do Catar.

O sorteio dos grupos, que deve acontecer em 1º de abril, definirá os preparativos da seleção. Com o nome dos adversários da primeira fase em mãos, o estafe técnico desenhará os amistosos e os adversários pretendidos. A tendência é que sejam realizados cinco amistosos contra países da África, Ásia e América do Norte e Central e que se reserve apenas uma data, imediatamente antes da Copa, para enfrentar um europeu.

Em 2022, a Fifa já definiu que haverá apenas quatro janelas para partidas entre seleções. A primeira (entre os dias 24 de janeiro e 1º de fevereiro) e a segunda (entre 21 e 29 de março) já estão comprometidas com a reta final das Eliminatórias Sul-Americanas. Mais tarde, haverá uma janela estendida, que começa em 30 de maio e vai até 14 de junho, que poderá abrigar até quatro jogos. Por fim, no intervalo de 19 e 27 de setembro, será a última oportunidade de testes antes da convocação para o Mundial.

A Uefa aproveitará as Datas Fifa de junho e setembro para realizar os jogos da primeira fase da nova edição da Liga das Nações. Dessa maneira, restariam somente os dias anteriores à Copa do Mundo, no mês de novembro, para Tite testar sua seleção contra rivais da Europa. O treinador reafirmou, em sua mais recente entrevista coletiva, o desejo de enfrentar Bélgica e Itália, por exemplo.

"(Gostaria de enfrentar a) Bélgica por uma questão de orgulho próprio. E também a Itália. Porque um me retirou da Copa em um jogo que eu queria ter a oportunidade de ter mais tempo, no mínimo a prorrogação. E aí fica o sentimento. A Itália foi campeã (da Eurocopa). O mais alto escalação de enfrentamento que nós podemos ter", explicou Tite.

Desse modo, o Brasil terá apenas uma ou duas chances de encarar as melhores seleções do mundo antes da Copa do Catar. Como a realização do evento será em um período incomum, os clubes precisarão ceder seus atletas com apenas uma semana para o início do Mundial, em 14 de novembro, o que dificulta a promoção dos dois amistosos preparatórios típicos antes da estreia. Para a Copa da Rússia, em 2018, o Brasil enfrentou Croácia e Áustria, visando os duelos com Sérvia e Suíça, respectivamente.

Neste ciclo, a seleção brasileira enfrentou apenas um europeu. Em março de 2019, o Brasil venceu a República Checa por 3 a 1. Sob o comando de Tite, a seleção fez ao todo nove jogos contra países da Europa, foram seis vitórias, dois empates e uma derrota (diante da Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018, na Rússia).

Brasil x Europeus na Era Tite