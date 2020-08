Calendário de 2021 tem Estaduais em fevereiro e jogos durante a Copa América

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário de 2021. A próxima temporada vai começar em 28 de fevereiro, com os Estaduais, apenas quatro dias após o fim do Brasileirão de 2020, estendido até os dois primeiros meses de 2021 em razão da pandemia do novo coronavírus. Pelo calendário, haverá jogos das Séries A, B, C e D durante a disputa da Copa América.

Pela programação estabelecida pela CBF, a temporada vai começar com os Estaduais, entre 28 de fevereiro e 23 de maio. Serão 16 datas de competição, como aconteceu neste ano. Ou seja, os times que disputam o Brasileirão desta temporada não terão descanso entre o fim do campeonato e o início dos Estaduais.

A Copa do Brasil terá início em 10 de março e fim previsto para 27 de outubro, seguindo a programação de um ano normal, sem atrasos ou mudanças em razão da pandemia. Serão 16 datas, divididas em oito fases. No mesmo dia 10 de março, haverá a disputa da Supercopa do Brasil, em jogo único, envolvendo o campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil da temporada anterior.

O Brasileirão de 2021 terá início em 30 de maio, com 38 datas, até 5 de dezembro, data da rodada final - as férias dos jogadores começarão no dia seguinte. A Série B será disputada entre 29/05 e 27/11 (38 datas), a Série C, entre 30/05 e 21/11 (26 datas), e a Série D, entre 30/05 e 14/11 (26 datas).

As quatro competições nacionais não serão paralisadas durante a disputa da Copa América, na Argentina e na Colômbia, entre 11 de junho e 11 de julho - o torneio entre seleções deveria ter sido disputado neste ano, mas foi adiado em razão da pandemia.

A temporada 2021 ainda terá a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. De acordo com a programação da CBF, não haverá jogos nas mesmas datas das partidas da seleção brasileira, mas haverá duelos do Brasileirão em datas próximas, o que poderá render desfalques aos times da primeira divisão.

As datas reservadas às Eliminatórias foram divididas em cinco períodos: 25/03 e 30/03; 03/06 e 08/06; 02/09 e 07/09; 07/10 e 12/10; 11/11 e 18/11.

O calendário brasileiro ainda será complementado pelas datas da Copa Libertadores, da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana quando a Conmebol definir a programação de 2021.