Liverpool vai usar um time na Copa da Liga Inglesa e outro no Mundial de Clubes

O Liverpool anunciou nesta terça-feira que o duelo da Copa da Liga Inglesa que o time fará contra o Aston Villa, pelas quartas de final da competição, permanecerá com a data original de 17 de dezembro, um dia antes de a equipe comandada pelo técnico Jürgen Klopp entrar em campo pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, no Catar.

Com isso, o clube confirmou que precisará usar um elenco em cada competição. No evento em solo catariano, os atuais campeões europeus farão a sua estreia, contra rival a ser definido, justamente em uma das semifinais, em Doha.

O Liverpool já utilizou equipes consideradas reservas em seus jogos anteriores da Copa da Liga Inglesa e a organização deste torneio disse em um comunicado, divulgado nesta terça-feira, que o clube se comprometeu a "colocar em campo uma equipe que é amplamente consistente e com jogadores que participaram anteriormente da competição nesta temporada".

A decisão de manter o jogo contra o Aston Villa no dia 17 de dezembro foi tomada para evitar a disputa da Copa da Liga Inglesa em uma data posterior durante a agenda já cheia do Campeonato Inglês no período entre as festas de Natal e de fim de ano.

O Liverpool admitiu que fazer duas partidas decisivas em datas tão próximas não representa um "um cenário ideal", mas lembrou que a manutenção do seu jogo pelo torneio nacional no dia programado também atende "aos melhores interesses da competição e dos clubes companheiros (na Inglaterra)" e ao próprio time comandado por Klopp como um "fator motivador" neste final de ano em que o time estará participando de três disputas diferentes. Além da Copa da Liga Inglesa, jogará no período o Inglês e o Mundial, cuja decisão está marcada para o dia 21 de dezembro.