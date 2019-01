Calendário tricolor: mês de janeiro reserva nove jogos do São Paulo

Após um mês sem ver seu clube em ação, a torcida do São Paulo vai começar a matar a saudade a partir desta quinta-feira, quando a garotada do sub-20 faz sua estreia na Copa São Paulo Futebol Júnior, e terá mais oito partidas até o último dia de janeiro, quando o elenco profissional já terá disputado a Florida Cup, nos Estados Unidos, e iniciado sua caminhada no Campeonato Paulista.

A maratona começa nesta quinta. Tricampeão da competição, o São Paulo estreia na Copinha diante do Holanda-AM, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, às 21h. "Será mais um período muito bom para mim, estar sempre com ritmo de jogo é importante, ainda mais em grandes torneios, com bons jogos. Estou no profissional, ajudando meus companheiros lá, e quando precisa, ajudo na base também", diz o meia-atacante Antony, ao site oficial. Ele já foi integrado ao profissional, mas será "emprestado" ao sub-20.

Neste mesmo dia, às 13h30, o elenco principal se reapresenta no CT da Barra Funda já com suas caras novas: Igor Vinícius, Léo, Pablo, Tiago Volpi e Hernanes. Na manhã seguinte, embarca rumo aos EUA para jogar o torneio amistoso que conta com as participações de Flamengo, Eintracht Frankfurt-ALE e Ajax-HOL. A estreia será diante dos alemães, no dia 10, no Al Lang Stadium, em São Petersburgo, na Flórida.

O retorno ao Brasil está previsto para o dia 14, cinco dias antes do primeiro compromisso válido pelo Paulistão: sábado, diante do Mirassol, às 19h30, no Pacaembu (o Morumbi passa por reformas), provavelmente o mesmo palco do último duelo do mês, contra o Guarani, dia 31.

Confira a tabela de jogos do São Paulo em janeiro:

3/1 (quinta-feira), às 21h - São Paulo x Holanda-AM - Copinha

6/1 (domingo), às 21h30 - Serra-ES x São Paulo - Copinha

9/1 (quarta-feira), às 19h - Ferroviária-SP x São Paulo - Copinha

10/1 (quinta-feira), às 19h - Eintracht Frankfurt (ALE) x São Paulo – Florida Cup

12/1 (sábado), às 13h – São Paulo x Ajax (HOL) – Florida Cup

19/1 (sábado), às 19h30 – São Paulo x Mirassol - Campeonato Paulista

24/1 (quinta-feira), às 21h – Novorizontino x São Paulo – Campeonato Paulista

27/1 (domingo), às 17h – Santos x São Paulo – Campeonato Paulista

31/1 (quinta-feira), às 21h – São Paulo x Guarani – Campeonato Paulista