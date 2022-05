Calleri acha “justo” empate do São Paulo e nega ter ouvido vaias no Morumbi

Assim que o árbitro Bruno Arleu encerrou o empate por 2 a 2 entre São Paulo e Ceará, neste sábado, 28, no Morumbi, parte dos 32 mil torcedores vaiou a equipe tricolor. O atacante Jonathan Calleri, autor do primeiro gol, afirmou que não ouvi as reclamações dos torcedores.

“Vaiando? Eu não escutei. Hoje poderíamos ser líderes. No primeiro tempo, a gente jogou muito bem, poderíamos ter feito três ou quatro gols. O segundo tempo não foi bom. O resultado, acho que foi justo, mas vaiado, não”, afirmou o atacante no final da partida. Calleri chegou ao seu oitavo gol no torneio e ao 16º na temporada.

Com o empate, São Paulo perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro – mesmo que fosse provisoriamente – e ainda pode despencar na tabela. Equipes que estão imediatamente atrás, como Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, Santos e Fluminense, jogam neste domingo. A equipe tricolor tem 13 pontos.

No primeiro tempo, a equipe do São Paulo realmente poderia ter aberto maior vantagem. O próprio Calleri fez três gols, dois deles anulados corretamente. Ataques pelos lados do campo e boas atuações individuais, como as de Rafinha, Reinaldo e Nestor, garantiram o domínio tricolor. No segundo tempo, a equipe perdeu poder ofensivo, caiu fisicamente e cedeu espaços para o time cearense. As alterações não produziram resultados.

O São Paulo vai buscar a recuperação diante do Avaí, na Ressacada, no próximo sábado. O técnico Rogério Ceni terá problemas para escalar a equipe. Igor Gomes, expulso neste sábado, e Rafinha, pelo acúmulo de cartões amarelos, estão suspensos.