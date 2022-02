Calleri cita sensação térmica de 40 graus e minimiza gol de bicicleta: 'Sorte'

Autor de um lindo gol de bicicleta que deu a vitória ao São Paulo por 2 a 1 diante do Água Santa, na tarde desta segunda-feira, no estádio Distrital do Inamar, pela nona rodada do Campeonato Paulista, o atacante Calleri citou o forte calor da cidade de Diadema para pontuar as dificuldades enfrentadas pelo clube tricolor para conquistar a vitória e, consequentemente, a liderança do Grupo B.

"Foi uma partida muito difícil, às 15h, com muito calor, sensação térmica de 40º. Contra times que jogam mais para trás nos custa criar chances de gols. Fizemos um belo primeiro tempo, poderíamos ter feito mais do que um gol, mas depois por sorte pude fazer o gol e os três pontos nos colocam em primeiro na tabela", falou Calleri.

Leia Também Calleri faz de bicicleta e garante vitória do São Paulo no Paulistão

O atacante também comentou sobre o gol de bicicleta anotado nos minutos finais da partida. Apesar de ter sido um dos gols mais bonitos com a camisa do São Paulo, o argentino minimizou o feito e destacou a liderança do clube que sofreu muitas críticas neste início de Campeonato Paulista.

"Não tento muito fazer gol assim, hoje tentei e por sorte fiz o gol e aumentei o marcador para nos colocar em primeiro na tabela, que é o mais importante", completou.

Como disse o atacante, o São Paulo dominou o jogo do início ao fim e poderia ter saído de campo com um placar mais elástico. O Água Santa praticamente não ameaçou e ficou totalmente defensivo quando perdeu Fernandinho, expulso após uma falta cometida em Marquinhos, aos 22 minutos do segundo tempo.

Na liderança do Grupo B, o São Paulo agora se prepara para enfrentar o Corinthians, em clássico marcado no próximo sábado, às 16h, no estádio do Morumbi. O time de Parque São Jorge entrará no duelo já classificado.

"O jogo contra o Corinthians é o mais importante do ano até agora, vamos tentar fazer um lindo jogo e esperamos ganhar", finalizou Calleri.