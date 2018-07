Calleri dá show com dois gols e São Paulo goleia Água Santa

A primeira vitória do São Paulo em jogos oficiais no ano comprovou que o time tem um novo goleador. Calleri fez mais dois e mostrou neste sábado, no estádio do Pacaembu, na capital, nos 4 a 0 sobre o Água Santa, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, que pode ser capaz de suprir as saídas de Alexandre Pato e Luis Fabiano.

O argentino fez dois de cabeça e chegou ao terceiro gol em duas partidas. Calleri liderou uma vitória consolidada no segundo tempo, quando o meio de campo titular foi acionado para arrumar uma atuação que estava sofrível.

O foco na Copa Libertadores e o time misto levaram poucos torcedores ao Pacaembu. Por fim, ainda houve um contratempo. Uma pane no sistema tumultuou a venda de entradas para a partida e formou filas do lado de fora do estádio. Em nota oficial, o clube reconheceu as falhas e culpou a empresa responsável pela comercialização.

O técnico argentino Edgardo Bauza poupou jogadores para o compromisso pela Libertadores, na próxima quarta-feira, contra o Cesar Vallejo, do Peru, pela rodada de volta da primeira fase, e inovou na tática. Dispensou o 4-2-3-1 pelo esquema com dois atacantes (Calleri e Kieza) e outros dois posicionados como meias (Wilder e Rogério). Era um quarteto ofensivo com uma dupla de centroavantes e outra de pontas.

A proposta se mostrou falha por dois motivos principais. O primeiro deles, por esvaziar o meio de campo e não ter criadores. O São Paulo tinha recursos de sobra para pressionar. Só faltava quem levasse a bola até o ataque.

O segundo ponto negativo foi sobrecarregar a marcação. Hudson era o único marcador do meio de campo. O Água Santa criou as primeiras chances, só não saiu na frente graças a Dênis e ao vacilo de desperdiçar contra-ataques em que era maioria contra os defensores.

Mesmo perdido e sem ocupar espaços, o time saiu na frente graças a Calleri. O argentino chegou ao segundo gol em duas partidas pelo São Paulo ao concluir de cabeça, aos 31 minutos, um cruzamento vindo do colombiano Wilder.

O Água Santa fez duas mudanças no intervalo e perdeu o medo de atacar. A equipe melhorou, criou chances e fez Edgardo Bauza reagir. Michel Bastos, Paulo Henrique Ganso e Thiago Mendes entraram para fazer o São Paulo ocupar espaço no meio de campo.

O trio titular fez o São Paulo evoluir, voltar a chutar a gol e frear o ímpeto do time de Diadema (SP). O líder das investidas era Calleri, que voltou a marcar. Caramelo cruzou e o argentino fez outro de cabeça, já aos 26 minutos, para encaminhar a vitória.

O São Paulo reagiu a ponto de dar show no fim e fazer mais dois - um golaço de Thiago Mendes e outro de Michel Bastos -, em uma prova de que se não fossem os titulares, o resultado deste sábado teria sido muito pior.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 4 x 0 ÁGUA SANTA

SÃO PAULO - Dênis; Caramelo, Rodrigo Caio, Lucão e Carlinhos; Hudson, Wesley, Wilder (Thiago Mendes) e Rogério (Michel Bastos); Calleri e Kieza (Paulo Henrique Ganso). Técnico: Edgardo Bauza.

ÁGUA SANTA - Roberto; Jonathan (Pedro), Cléber, Ely Sabiá e Danilo Tarracha; André Rocha, Sérgio Manoel, Russo (Bruninho) e Éder (Tchô); Francisco Alex e Everaldo. Técnico: Márcio Ribeiro.

GOLS - Calleri, aos 31 minutos do primeiro tempo; Calleri, aos 26, Thiago Mendes, aos 33, e Michel Bastos, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Russo e Eli Sabiá (Água Santa).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

RENDA - R$ 280.475,00.

PÚBLICO - 7.243 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).