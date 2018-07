Calleri é apresentado no West Ham: 'Contente em jogar no melhor torneio do mundo'

O centroavante Calleri, ex-São Paulo, foi apresentado nesta terça-feira no West Ham. O jogador de 22 anos, que tem os direitos federativos pertencentes ao Deportivo Maldonado, do Uruguai, assinou contrato de empréstimo por um ano.

"Estou muito contente. É um novo desafio para mim e quero corresponder às expectativas", comentou o jogador. "O Inglês é o melhor campeonato do mundo, então estou muito contente em ter a oportunidade de jogar em um campeonato de tanto prestígio", emendou.

Calleri foi um dos principais destaques do São Paulo no primeiro semestre. Ajudou o clube do Morumbi a chegar nas semifinais da Libertadores e se despediu com 16 gols em 30 jogos. No West Ham, ele atuará com a camisa 28.

A estreia pode acontecer nesta quinta-feira, contra o Astra Giurgiu, da Romênia, pelos playoffs da Liga Europa, na casa do adversário. Calleri está apto fisicamente, pois acabou de defender a Argentina nos Jogos Olímpicos do Rio. O centroavante esteve presente no empate por 1 a 1 contra Honduras na última quarta-feira, que culminou na eliminação da equipe argentina na primeira fase da competição.

"É um novo capítulo para mim, estou muito empolgado por começar aqui e me adaptar o mais rápido possível. Quer ser o mais útil possível para clube", disse. "Sou um jogador que trabalha duro e faço o melhor para a equipe", finalizou.