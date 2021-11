Calleri e Nestor treinam mais uma vez e devem reforçar o São Paulo contra o Bahia

O retorno do atacante Jonathan Calleri e do volante Rodrigo Nestor ao time do São Paulo parece cada vez mais próximo. A dupla treinou normalmente mais uma vez com o restante do elenco na manhã desta quinta-feira e deve reforçar o time de Rogério Ceni no próximo jogo, contra o Bahia.

Sob forte sol no CT da Barra Funda, o elenco do São Paulo concluiu mais um dia de preparação visando a sequência de jogos fora de casa contra Bahia e Fortaleza. O grupo realizou exercícios físicos e também atividades técnicas e táticas comandadas pelo técnico Rogério Ceni.

Calleri foi desfalque nos últimos dois jogos do São Paulo, pois se recuperava de um edema na coxa. Já Rodrigo Nestor se recuperou de uma entorse e também está voltando ao time aos poucos depois de ser desfalque contra o Internacional.

O volante Luan permanece fora do time e será desfalque na partida contra o Bahia, O jogador sofreu uma lesão de maior gravidade na coxa esquerda e ainda se recupera. Diante disso, a provável escalação do São Paulo para o próximo jogo tem: Tiago Volpi, Orejuela, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Luciano; Rigoni e Calleri.

Rogério Ceni ainda comandará mais dois treinamentos antes da próxima partida, na sexta-feira e também no sábado. Buscando se aproximar do G-6, o São Paulo visita o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, no domingo, às 18h30.

O São Paulo inicia a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro com 37 pontos, na 12ª colocação. Já o Bahia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 33 pontos conquistados, três a mais que os primeiros times no Z4, Sport e Juventude.