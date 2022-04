Calleri elogia defesa e aplaude torcida do São Paulo após hat-trick: 'Começamos bem'

O argentino Jonathan Calleri chegou, neste domingo, ao seu 11º gol na temporada pela equipe do São Paulo. Foram três tentos assinalados na goleada sobre o Athletico Paranaense na estreia do Campeonato Brasileiro. A grande atuação do centroavante tranquiliza a torcida são-paulina e empolga para o restante da temporada.

Após o jogo, Calleri foi eleito o melhor em campo e analisou o desempenho do São Paulo na primeira rodada do Brasileirão e avaliou os próximos compromissos que os comandados de Rogério Ceni terão adiante no calendário nacional e internacional.

"É muito importante ajudar o meu time, mesmo sem fazer gols. Conseguimos começar bem o jogo. É bom ver as pessoas apoiando, mesmo depois do acontecido no Paulistão (derrota para o Palmeiras na final). Agora temos um duelo difícil com o Flamengo, que tem alguns dos melhores jogadores do Brasil. É um prazer fazer esses gols. Hoje jogamos contra um bom time. O Athletico-PR vai brigar por vaga na Libertadores", iniciou Calleri, que também avaliou que o São Paulo poderia ter aplicado uma goleada ainda maior.

"Hoje, nós fizemos quatro gols, mas poderíamos ter feito mais. A nossa defesa fez um bom jogo, não tomamos gol, que era o mais importante. Agora é jogo a jogo. Semana que vem é outra final. Queremos ficar o mais alto possível na tabela para ir à Libertadores, que é o nosso objetivo", revelou o argentino, em entrevista ao SporTV na saída de campo.

O Morumbi será o palco do próximo jogo do São Paulo no calendário. O time tricolor recebe o chileno Everton, na quinta-feira, às 19h15, pela Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o desafio seguinte é com o Flamengo, no Maracanã, no domingo, às 16h.