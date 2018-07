Calleri faz treino físico e é dúvida no São Paulo para o clássico

Poucas horas depois de empatar com o Coritiba no Paraná, a delegação do São Paulo desembarcou na capital paulista e já realizou um treino físico na manhã desta quinta-feira. Os jogadores que atuaram na quarta, pelo Campeonato Brasileiro, participaram de um trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco realizou uma atividade no campo, comandados por Edgardo Bauza.

Entre os atletas que foram ao gramado, destaque para Lugano e Paulo Henrique Ganso, que não enfrentaram o Coritiba mas devem atuar no clássico de domingo com o Palmeiras. A principal ausência, no entanto, ficou por conta do atacante argentino Jonathan Calleri.

Calleri também foi desfalque diante do Coritiba por conta de um desconforto muscular, ainda não se recuperou e, por isso, é dúvida para encarar o Palmeiras. Nesta quinta, ele fez uma atividade física leve em campo, correu em volta do gramado e depois seguiu o trabalho de recuperação no Reffis.

Outro que não treinou nesta quinta foi o garoto Lucas Fernandes. O meia acusou dores no ombro esquerdo durante a partida contra o Coritiba. Por isso, foi preservado e ficou sob cuidados do departamento médico durante a manhã.