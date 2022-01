Calleri lamenta treinos prejudicados pela covid e admite superioridade do Guarani

Autor do único gol do São Paulo na derrota por 2 a 1 diante do Guarani, em Campinas, o atacante Calleri admitiu que o adversário foi melhor na partida e mereceu o triunfo. Ao mesmo tempo, o argentino lamentou o pouco tempo de treinamentos até a estreia no Paulistão, na visão dele, prejudicados pelo surto de covid-19 no elenco.

A alegação de Calleri tem fundamento. O técnico Rogério Ceni passou mais da metade da pré-temporada com desfalques por causa do vírus. Foram afetados 11 jogadores do elenco, com o treinador praticamente não conseguindo ensaiar o time titular para encarar o Guarani.

"Tivemos duas semanas de pré-temporada, estamos há 15 dias do começo dos treinamentos, mas com muita gente com covid-19", lamentou Calleri. O argentino ainda fez uma correta leitura da estreia na temporada.

"O ritmo não foi bom e o Guarani fez um bom jogo", disse. "Eles foram melhores e fizeram bem as coisas. É seguir trabalhando, lutar por este escudo para buscar as vitórias. Estivemos mal, Guarani foi melhor, mas somos o São Paulo e tentaremos melhorar. Temos que vencer em qualquer campo", disse o atacante.

O São Paulo terá pouco tempo para se preparar até o próximo jogo. No domingo, o atual campeão recebe o Ituano e Ceni terá apenas um trabalho, no sábado, para preparar o time. Apesar de Calleri reclamar do pouco tempo de treinos, a equipe novamente será definida na base da conversa.