Calleri marca, Las Palmas bate o Málaga e vence a primeira no Espanhol

No duelo de duas equipes que ainda não haviam pontuado no Campeonato Espanhol desta temporada, o Las Palmas visitou o Málaga nesta segunda-feira e levou a melhor. O time amarelo contou com gol do ex-são-paulino Jonathan Calleri e venceu a primeira ao bater o adversário por 3 a 1.

O resultado fez o Las Palmas respirar um pouco e deixar a zona do rebaixamento. No domingo, a equipe receberá o Athletic Bilbao pela quarta rodada. Já o Málaga manteve-se sem pontuar, na penúltima colocação, e vai encarar no sábado o Atlético de Madrid, fora de casa.

Após um primeiro tempo morno nesta segunda, o Las Palmas abriu o placar nos acréscimos, com Jonathan Viera, após saída de Halilovic. A resposta, no entanto, veio logo no início da etapa final, com Diego González, aos dois minutos.

As duas equipes, então, se lançaram ao ataque, e aí o Las Palmas soube aproveitar melhor os espaços. Aos 23 minutos, Calleri recebeu de Navarro e recolocou os visitantes na liderança. Pouco antes do apito final, Remy ainda marcou o terceiro e definiu o placar.