Calleri não treina, mas é relacionado e pode jogar o clássico

Artilheiro do São Paulo na temporada, com 12 gols, o argentino Jonathan Calleri ainda é dúvida para o clássico deste domingo, às 16 horas, contra o Palmeiras, no Morumbi, pela quarta rodada do Brasileirão. O atacante se recupera de um desconforto muscular e não participou do último treino de preparação, na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda.

Mesmo assim, ele foi relacionado pelo técnico Edgardo Bauza. Calleri já não enfrentou o Coritiba, quarta-feira, no Couto Pereira, e está sob os cuidados do departamento médico. Se melhorar, pode ir para o jogo.

Caso contrário, quem novamente joga no comando de ataque é Alan Kardec. Pelo menos foi o que indicou Bauza neste sábado, em treinamento que contou com o retorno de Lugano e Paulo Henrique Ganso ao time titular. Os dois ficaram fora da viagem a Curitiba, poupados.

A equipe que treinou a maior parte da atividade, de acordo com a assessoria de imprensa do São Paulo, teve: Denis: Bruno, Lugano, Maicon e Matheus Reis; Thiago Mendes, Wesley e Paulo Henrique Ganso; Kelvin, Alan Kardec e Centurión.

Destaque do São Paulo nas duas primeiras rodadas, com um gol e uma assistência, Lucas Fernandes está recuperado da lesão no ombro que sofreu contra o Coritiba e também treinou entre os titulares durante parte da atividade. Outro que foi observado foi Rogério, autor do gol de empate em 1 a 1 no Paraná.

A lista de desfalques, porém, é grande, e conta com o zagueiro Breno, os laterais Carlinhos e Caramelo, o volante Hudson, o meio-campista Michel Bastos e o atacante Wilder, todos machucados, além do lateral-esquerdo Mena e do zagueiro Rodrigo Caio, ambos à disposição de suas seleções nacionais para a Copa América.

Sem esses oito, Bauza relacionou o volante Artur e o atacante Luiz Araújo, campeões da Copa Libertadores Sub-20. O treinador também volta a contar com o volante João Schmidt e o meia Daniel, que ficaram mais de um mês afastados por lesão e já ficaram no banco no meio de semana.

Confira a lista de relacionados pelo São Paulo para o clássico:

Goleiros: Denis e Renan Ribeiro

Laterais: Bruno, Matheus Reis e Auro

Zagueiros: Maicon, Lugano, Lyanco e Lucão

Volantes: Thiago Mendes, Wesley, João Schmidt e Artur

Meias: Paulo Henrique Ganso, Lucas Fernandes e Daniel

Atacantes: Calleri, Alan Kardec, Kelvin, Centurión, Rogério, Ytalo e Luiz Araújo