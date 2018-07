Calleri nega falta de comprometimento no São Paulo: 'Deixamos o coração no campo' O atacante Jonathan Calleri rebateu nesta terça-feira as críticas que o elenco do São Paulo vem recebendo quanto ao comprometimento dentro de campo. Às vésperas da importante partida contra o River Plate, o ex-jogador do Boca Juniors garantiu que o time "deixa o coração no campo" em cada partida.