Calleri promete voltar motivado ao time titular do São Paulo

A principal novidade do São Paulo para o jogo deste sábado contra o Atlético-PR, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, garantiu que volta com bastante motivação ao time. O atacante Calleri, ausência nas últimas quatro partidas, disse nesta sexta-feira que retorna com gana e plenamente recuperado de problemas físicos.

O argentino sofreu um desconforto muscular e ainda precisou viajar à Europa para fazer o passaporte. Por causa dos contratempos, ficou de fora das partidas contra Coritiba, Palmeiras, Figueirense e Cruzeiro. "Estou de volta, estou com muita gana para jogar outra vez e tentar ajudar a equipe. Quero muito poder atuar no Morumbi de novo e rever a torcida, que sempre nos apoia", afirmou em entrevista ao site oficial do clube.

O artilheiro da Copa Libertadores, com oito gols, ainda não marcou no Campeonato Brasileiro. "Estamos próximos da liderança. Temos dez pontos, o primeiro colocado tem 13. Então isso mostra que temos condições de brigar pela ponta da tabela. Estou com muita vontade para tentar ajudar e jogar novamente", disse. Calleri não atua desde a derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Morumbi, na segunda rodada.

O retorno dele é a única mudança em comparação ao ti,e que derrotou o Cruzeiro no último domingo. O argentino entra na vaga de Alan Kardec. "Estou 100% fisicamente e quero mostrar isso no campo. Estou motivado e com vontade de jogar, porque nossa equipe vive um grande momento e todo atleta quer fazer parte disso", comentou.

O técnico Edgardo Bauza relacionou para o jogo outras duas novidades além do atacante argentino. O lateral-direito Caramelo, recuperado de lesão na coxa direita, e o zagueiro Lyanco, que estava com amidalite, voltam a ficar à disposição e serão reservas. A formação titular deve ter: Denis; Bruno, Maicon, Lugano e Matheus Reis; João Schmidt e Thiago Mendes; Kelvin, Ytalo e Centurion; Calleri.