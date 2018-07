Calleri retorna e ajuda o São Paulo a bater o Vitória por 2 a 0

A torcida do São Paulo estava há cinco jogos sem ver Calleri em campo e nesta quarta-feira, contra o Vitória, o argentino justificou a idolatria entoada pelo canto "Toca no Calleri que é gol". O atacante abriu o placar no segundo tempo para o resultado positivo de 2 a 0 e ajudou o time a se recuperar no Campeonato Brasileiro depois da derrota em casa para o Atlético-PR, na última rodada. Com o triunfo, o time chegou aos 13 pontos, na 5ª posição da competição.

O artilheiro da equipe na temporada com 13 gols ficou fora das últimas partidas por lesão e problemas pessoais. No último sábado, Calleri deixou o Morumbi minutos antes do jogo ao saber que um amigo de infância tinha morrido em um acidente de moto na Argentina. Após viajar para acompanhar o funeral, voltou ao clube para ser decisivo e dedicar o gol para Sebastian Vladisauskas, conhecido como Vladi.

Calleri completou cruzamento de Matheus Reis aos 30 minutos do segundo tempo para tirar o São Paulo de uma atuação pouco inspirada. As dificuldades de criação só foram minimizadas quando na etapa final o técnico Edgardo Bauza colocou em campo Ganso e Michel Bastos, titulares que voltam a ficar à disposição do elenco.

Um protesto de estudantes e funcionários de universidades estaduais em frente ao Palácio dos Bandeirantes deixou o trânsito nos arredores bastante complicado e atrapalhou até o Vitória. O time chegou ao Morumbi somente a 45 minutos do jogo e entrou atrasado em campo. O São Paulo foi a única equipe perfilada no gramado para o hino nacional de uma partida iniciada cinco minutos depois do combinado.

A manifestação também atrapalhou a chegada da torcida e alguns não entraram no estádio a tempo de ver o começo movimentado de jogo. Os dois times tiveram duas finalizações perigosas, defendidas pelos goleiros. O mais perigoso do clube baiano era Kieza, ex-São Paulo, bastante vaiado pelos poucos presentes.

Os chutes iniciais foram os eventos secundários do primeiro tempo. A etapa de vários erros de passes, desorganização do São Paulo e muitas faltas teve de mais importante um apagão no estádio. Durante quase 30 minutos o Morumbi ficou no escuro. Os jogadores esperaram pelo retorno da energia no campo. No reinício a equipe paulista demonstrou melhora e teve um gol anulado por impedimento antes de o árbitro encerrar o primeiro tempo de 73 minutos de tempo corrido.

A falta de criatividade levou Bauza colocar Ganso e Michel Bastos no segundo tempo. O primeiro, voltou da Copa América na véspera da partida, o outro, voltava de lesão após quase um mês parado. A dupla representava a expectativa de ao menos ameaçar o Vitória e não perder pontos no Morumbi pela segunda vez seguida.

A tentativa deu certo e para finalizar a noite, outro xodó da torcida completou o placar. O zagueiro Lugano completou escanteio cobrado por Ganso, aos 41, para fechar um jogo que valeu à pena somente pelo que o São Paulo apresentou na etapa final.

Agora a equipe volta a jogar no domingo, às 16h, em Brasília, contra o Flamengo. A partida, válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputada no Mané Garrincha. O Vitória entra em campo mais cedo, às 11h, para enfrentar o Chapecoense, no Barradão.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 0 VITÓRIA

GOLS - Calleri, aos 30, e Lugano, aos 41 do segundo tempo.

SÃO PAULO - Denis; Bruno (Caramelo), Lugano, Maicon e Matheus Reis; João Schmidt e Thiago Mendes; Auro (Ganso), Ytalo e Centurión (Michel Bastos); Calleri. Técnico: Edgardo Bauza.

VITÓRIA - Fernando Miguel, Norberto (José Welison), Victor Ramos, Ramon e Diego Renan; Amaral (Vander), Willian Farias e Tiago Real; Dagoberto (Alípio), Marinho e Kieza. Técnico: Vágner Mancini.

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

CARTÕES AMARELOS - Kieza, Bruno, Willian Farias, Thiago Mendes, Michel Bastos, Calleri, Lugano.

PÚBLICO - 9.213 pessoas.

RENDA - R$ 264.262,00.

LOCAL - Morumbi, em São Paulo.